Zonguldak'ta tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Çaycuma ilçesinde, tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
24.03.2020 15:56 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:28
Çaycuma ilçesinde, tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Muhammet A'nın (35) kullandığı 67 ZG 415 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, ilçeye bağlı Ahatlı köyü üst geçidindeki korkulukları aşarak tarlaya devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Evli ve ikiz çocuk babası olduğu öğrenilen Muhammet A'nın cenazesi, Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Muhammet A'nın (35) kullandığı 67 ZG 415 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, ilçeye bağlı Ahatlı köyü üst geçidindeki korkulukları aşarak tarlaya devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Evli ve ikiz çocuk babası olduğu öğrenilen Muhammet A'nın cenazesi, Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA