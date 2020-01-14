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Zonguldak'ta tefeci operasyonu: 11 şüpheli adliyede

Zonguldak'ta tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.

14.01.2020 09:52 | Son Güncelleme: 14.01.2020 09:57Zonguldak'ta tefeci operasyonu: 11 şüpheli adliyede
'ta tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce başlatılan operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak il merkezinde tefecilik, çek senet tahsilatı ve haksız kazanç faaliyetleri içerisinde olan, hiyerarşik yapı içerisinde birlikte hareket eden şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı operasyon kapsamında 53 bin 650 TL nakit para, 110 Euro, bin 100 dolar, 1 kilo 303.08 gram altın, 1 adet pompalı tüfek, 7 ruhsatsız tabanca, 100 adet tabanca fişeği, çok miktarda banka kartı, 4 adet ajanda, muhtelif çek, senet, noter sözleşmeleri, kıymetli evrakyar ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, Murat K., Bayram K.,Hakan Ç.,Ferdi K., Serkan K., Ümit K., Ali Şen K., Hakkı K., Şakir Ç., Kerim K. ve Servet S. sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerden biri kendilerini görüntüleyen gazetecilere, "Çek yakışıklı olsun" dedi. Şüphelilerin adliyedeki sorgusu sürüyor. - ZONGULDAK

Zonguldak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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