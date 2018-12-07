Zonguldak'ta Tefeci Operasyonu: 8 Gözaltı

ZONGULDAK'ın Ereğli ve Alaplı
ilçelerinde düzenlenen tefeci operasyonunda, 3'ü kadın 8 şüpheli gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın yaptığı soruşturma kapsamında, İl Jandarma
Alay Komutanlığı ekipleri Ereğli ve Alaplı ilçelerinde 3 ay süren takibin ardından tefecilik yaptıkları iddia edilen şüphelilere operasyon düzenledi. Operasyonda 3'ü kadın 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, yaklaşık 25 milyon TL değerinde çek-senet, tapular, 80 bin TL değerinde ziynet eşyasının yanı sıra borçlu kişilerin olduğu ajanda ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.
- Zonguldak
Alaplı,Zonguldak
07 Aralık 2018 Cuma 22:03