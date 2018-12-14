Zonguldak'ta Terör Operasyonu

Zonguldak
'ta, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanarak adliyeye sevk edilen Irak
uyruklu şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, ilçede DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen Irak uyruklu E.A'yı takibe aldı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın talimatı doğrultusunda, kent merkezinde bir eve düzenlenen operasyonda E.A. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
14 Aralık 2018 Cuma 10:29