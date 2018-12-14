Zonguldak'ta Terör Operasyonu

Zonguldak
'ta, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan Irak
uyruklu şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri kentte DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen Irak uyruklu şüpheliyi takibe aldı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın talimatı doğrultusunda kent merkezinde bir eve düzenlenen operasyonda Z.A. yakalandı.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Irak,Zonguldak
14 Aralık 2018 Cuma 17:13