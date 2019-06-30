30.06.2019 12:59
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Zonguldak'ta terör örgütü operasyonu: 5 gözaltı

Zonguldak

Zonguldak merkezli 4 ilde terör örgütlerinin propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak merkezli 4 ilde terör örgütlerinin propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. TEM ekiplerince Zonguldak merkezli Antalya , İstanbul ve Bursa 'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Terör örgütlerinin propagandasını yapmak, suçu ve suçluyu övmek suçlamalarıyla gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor. Öte yandan aramalarda ele geçirilen dijital ve örgütsel dokümanlara da el konuldu. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
Zonguldak , 3. Sayfa

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