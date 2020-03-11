Zonguldak'ta tır ile okul servisi çarpıştı: 1 ölü
Zonguldak'ta tır ile okul servisinin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
11.03.2020 23:04 | Son Güncelleme: 11.03.2020 23:08
Zonguldak 'ta tır ile okul servisinin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Kilimli ilçesi arasındaki sahil yolunda, H.T. idaresindeki 67 AY 296 plakalı tır ile karşı yönden gelen Kenan Kurban idaresindeki 67 S 0162 plakalı okul servisi kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçta sıkışan 56 yaşındaki okul servisinin şoförü Kenan Kurban ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye, AFAD ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü Kenan Kurban, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak talihsiz sürücü burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tır sürücüsü H.T. ise ifadesi alınmak üzere Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Öte yandan kazanın meydana geldiği yolda bir süre trafik kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK
Edinilen bilgiye göre, Kilimli ilçesi arasındaki sahil yolunda, H.T. idaresindeki 67 AY 296 plakalı tır ile karşı yönden gelen Kenan Kurban idaresindeki 67 S 0162 plakalı okul servisi kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçta sıkışan 56 yaşındaki okul servisinin şoförü Kenan Kurban ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye, AFAD ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü Kenan Kurban, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak talihsiz sürücü burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tır sürücüsü H.T. ise ifadesi alınmak üzere Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Öte yandan kazanın meydana geldiği yolda bir süre trafik kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Haberler
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Haberler
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Haberler
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: Kasalar dolusu para ve ziynet eşyası ele geçirildi
Haberler
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Haberler
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti
Haberler
Şeker Piliç'in Bandırma'daki tesisi icradan yarı fiyatına satıldı