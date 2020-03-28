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Zonguldak'ta TIR'lardan kablo çalan 2 kişi yakalandı

ZONGULDAK'ta park halindeki TIR'ların kompresör kablolarını çalan 2 kişi, mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

28.03.2020 15:47 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:47
Zonguldak'ta TIR'lardan kablo çalan 2 kişi yakalandı

ZONGULDAK'ta park halindeki TIR'ların kompresör kablolarını çalan 2 kişi, mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Karaelmas Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan mahalle bekçileri, Mustafa Aşçı Caddesi'nde park halindeki TIR'lardan sesler geldiğini fark etti. Bekçiler, baltayla dolaşan iki kişiyi şüphe üzerine durdurdu. Yapılan incelemede, 3 TIR'ın dorselerindeki kompresörlerden kabloların çalındığı tespit edildi. A.K. (17) ve B.N. (31) polis merkezine götürüldü. Çevrede yapılan çalışmada 3 kablonun 2'si yaklaşık 400 metre ileride yakılmış halde bulundu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel

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