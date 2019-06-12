Zonguldak'ta trafik kazaları

Zonguldak
'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Müftü
Mahallesi Şehit Ömer Halis Demir
Bulvarı üzerinde Kadir D. idaresindeki 67 LU 547 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice
Y'ye çarptı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel hastaneye kaldırılan Hatice Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- Kışla kavşakta kaza
Ereğli- Alaplı
kara yolu Kışla kavşağında Fikret K'nin kullandığı 06 SS 564 plakalı otomobil, Murat A. yönetimindeki 67 LP 897 plakalı otomobile çarptı.
Kazada Fikret K'nin otomobilinde bulunan Emine K. ve Ümran K. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Zonguldak
, Güncel