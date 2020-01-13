Zonguldak'ta trafik kazaları

Zonguldak
'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mertcan G'nin kullandığı 67 TN 051 plakalı otomobil, Ereğli-Alaplı kara yolu Elmatepe mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Demir (56) ile Ali Yanmaz'a (68) çarptı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaza sonrası olay yerinde toplanan mahalle sakinleri, üst geçit yapılmamasına tepki gösterdi.
Bir süre ana yol güzergahını trafiğe kapatan mahalle sakinleri, olay yerine sevk edilen polislerce ikna edilerek eylemlerini sonlandırdı.
Ereğli-Zonguldak kara yolu Göçmenler mevkisinde ise bir aracın kırmızı ışıkta ani fren yapması üzerine 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.