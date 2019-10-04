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Zonguldak'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasıda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

04.10.2019 11:46Zonguldak'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasıda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Ankara-Zonguldak yolu Yeni Sanayi Sitesi karşısında, Burak Zengin'in (25) kullandığı 06 FVN 03 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, otomobilde bulunan Berkay Dökmeci'nin (17) yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan otomobil sürücüsü Burak Zengin'in ise Çaycuma Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Zonguldak, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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