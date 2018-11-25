Zonguldak'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Zonguldak
'ta iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazada otomobil adeta hurdaya döndü.
Edinilen bilgiye göre kaza, Zonguldak- Ankara
karayolu Karaman- Beycuma
kavşağında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 06 AAH 808 plakalı panelvan araç, Cemal Çolakoğlu idaresindeki 67 SK 873 plakalı araca çarptı. Kazada yaralanan sürücü Cemal Çolakoğlu, olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından araçtan çıkartıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla Atatürk
Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK
Beycuma,Karaman,Zonguldak
25 Kasım 2018 Pazar 19:44