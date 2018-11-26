Zonguldak'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Zonguldak
'ın Ereğli ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kadir Yılmaz
'ın kullandığı 67 5 8118 plakalı yolcu minibüsü, Ereğli- Ormanlı
karayolu Sofular
köyü mevkisinde Şaban Çetinkaya
yönetimindeki 59 ZL 367 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan Çetinkaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Çetinkaya,Zonguldak
26 Kasım 2018 Pazartesi 21:08