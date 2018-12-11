Zonguldak'ta Trafik Kazası

Çaycuma
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında baba ve oğlu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi Sanayi Işıklar mevkisinde Ferdi K. idaresindeki 78 YC 766 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Ümit B. yönetimindeki 67 AAL 369 plakalı otomobile çarptı.
Kazada Ferdi K. ile A.İ.K. (8) yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Ferdi K. ile A.İ.K'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Çaycuma
11 Aralık 2018 Salı 19:03