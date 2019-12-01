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Zonguldak'ta trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

01.12.2019 21:34 | Son Güncelleme: 01.12.2019 21:34Zonguldak'ta trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
'ın ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Emre Tunç'un (35) kullandığı 45 NF 033 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Çaydeğirmeni beldesi mevkisinde Çiğdem Sezer idaresindeki 61 EZ 901 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler sürücü Emre Tunç'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kazada yaralanan sürücünün eşi Kevser Tunç (28) ile Çiğdem Sezer, 112 Acil Servis ekiplerince Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kevser Tunç, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zonguldak, Devrek, Güncel

Kaynak: AA

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