Haberler » 3. Sayfa » Zonguldak'ta trafik kazası: 2 yaralı - Haber

Zonguldak'ta trafik kazası: 2 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kırmızı ışıkta durmayan sürücü, kavşakta hareket eden motosiklet sürücüsüne çarptı.

10.11.2019 01:48 | Son Güncelleme: 10.11.2019 01:53Zonguldak'ta trafik kazası: 2 yaralı
'ın ilçesinde kırmızı ışıkta durmayan sürücü, kavşakta hareket eden motosiklet sürücüsüne çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi ışıklı kavşakta meydana geldi. İddiaya göre kırmızı ışıkta durmayan Şenol A. hakimiyetindeki 14 AAF 993 plakalı araç Zonguldak'tan Çaycuma'ya istikamet halinde olan kavşaktaki motosiklete çarptı. sürücüsü İsa Ç. ve arkasında bulunan Güllü Ç. otomobilin çarpması ile yere düştü. Olayı görenler 112 Acil servisi ve trafik polisini arayarak yardım istedi. Çaycuma itfaiyesi de olay yerine destek olarak istendi. sürücüsü ve motosiklette bulunan 2 kişi de olay yerinde ilk müdahalenin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu olayla ilgili olarak polis soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Motosiklet, Zonguldak, Çaycuma, Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
01:48 Zonguldak'ta trafik kazası: 2 yaralı
01:48 Alkollü sürücü kaza yaptı
01:51 Zonguldak'ta trafik kazası: 2 yaralı
01:08 Sivas'ta trafik kazası: 7 yaralı
01:01 Nusaybin'de 'kumar ve yasadışı bahise' göz açtırılmıyor
21:51 Hatay'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu
12:20 Sokak ortasında soyunan İsveçli turist, polis ekiplerine zor anlar yaşattı
09:01 Zehir tacirlerinden akıl almaz yöntem! Uyuşturucu satmak için vakıf kurdular
00:52 Beyoğlu'nda yaşlı kadın, evin yanışını gözyaşları içinde izledi
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 02:00:51