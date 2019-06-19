19.06.2019 12:04
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Zonguldak'ta trafik kazası: 3 yaralı

Zonguldak

Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında iki araç kafa kafaya çarpıştı.

Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında iki araç kafa kafaya çarpıştı.

Edinilen bilgiye göre kaza Saltukova beldesi Bartın Çaycuma Devlet Karayolunun Hacılar kavşağı mevkisinde yaşandı. E.K. (37) idaresindeki 74 AY 571 plakalı aracın T.Y. (25) kullandığı 74 DM 050 plakalı araca çarpması sonucu meydana gelen çift taraflı yaralanmalı trafik kazasında 74 AY 571 plakalı araçta yolcu olarak bulunan B.K. ve araç şoförlerinin Çaycuma Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenilirken; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
Çaycuma, Zonguldak, 3. Sayfa

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