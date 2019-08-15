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Zonguldak'ta trafik kazası: 3 yaralı

Kozlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

15.08.2019 14:01 Zonguldak'ta trafik kazası: 3 yaralı
Kozlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Zonguldak-Ereğli kara yolunun Elmacık rampası mevkisinde E.A'nın kullandığı 67 TD 194 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bahçeye düştü.
Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerince, sürücü ile araçta bulunan 2 kişi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Zonguldak Ereğli, Zonguldak, Kozlu, Güncel

Kaynak: AA

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