Zonguldak'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

Zonguldak
'ın Çaycuma
ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Nebioğlu
beldesi girişindeki kavşakta Veyis D'nin kullandığı 06 TN 512 plakalı otomobil ile Tuncay T. idaresindeki 55 DV 105 plakalı kamyonet çarpıştı.
Kazada sürücüler ile kamyonette bulunan Tezgül T. ve Muhammet T. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Veyis D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Nebioğlu,Çaycuma,Zonguldak
25 Kasım 2018 Pazar 19:26