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Zonguldak'ta trafik kazası: 4 yaralı

Zonguldak-Ankara Karayolu üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü duvara çarptı.

22.02.2020 15:00 | Son Güncelleme: 22.02.2020 15:01Zonguldak'ta trafik kazası: 4 yaralı
Zonguldak- Karayolu üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü duvara çarptı. Kazada biri bebek 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Zonguldak Ankara karayolu üzeri mevkinde meydana geldi. İddiaya göre, Çaycuma istikametinden Zonguldak istikametine giden Gökhan K., idaresindeki 67 NE 867 plakalı araç sürücüsü yağmurunda etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kenarında bulunan istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü araç içinde sıkışarak yaralanırken araçta bulunan 3 kişi hafif şekilde yara aldı. Olay yerine AFAD ve 112 sağlık ekiplerine verildi. Olay yerine gelen ekipler yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar müdahalenin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Merkezine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Karaman, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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