Zonguldak'ta umreden gelen grubun karantina süresi sona erdi

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, umreden ilçeye gelen grubun karantina süresinin sona erdiğini belirtti.Çorumluoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüse (Kovid-19) karşı ilçede olağanüstü bir durum ile karşılaşılmadığını, gerekli tüm tedbir ve önlemlerin alındığını ifade etti."Bugün itibariyle 16-17 kişilik umreden gelen vatandaşlarımızın karantina dönemleri sona erdi." diyen Çorumluoğlu, "14 gün bekleme süresini geçtiler. Şu anda 3-4 kişi umreden gelen ve süresini doldurmamış vatandaşımız var. Önümüzdeki hafta günleri doluyor ama bunların dışında İstanbul vasıtasıyla ya da özel turlar vasıtasıyla umreye gidenler var. Onları da kontrol ediyoruz." dedi.Ereğli Limanları'na gelen gemilerin de takip edildiğini ifade eden Çorumluoğlu, şunları kaydetti:"Gemi yolu ile gelen kişiler ise takip ediliyor. Gemiye kimlerin çıkacağı, gemiye çıkan kişilerin nasıl çıkacağına dair tedbirler tüm Türkiye'de aynı şekilde ilçemizde de uygulanıyor. Bu krizi beraber atlatacağız. Vatandaşlarımız gayet uyumlular. Bir süre evimizde oturalım, açık havada belki münferit gezilebilir ama şu anda ülke ve devlet olarak bu işi rahatlıkla atlatabileceğimizi düşünüyorum."

Kaynak: AA