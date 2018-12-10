Zonguldak'ta Umuma Açık Yerler Denetlendi

10 Aralık 2018 Pazartesi 11:19



10 Aralık 2018 Pazartesi 11:19

Zonguldak'ta polis ekiplerince umuma açık yerlerde denetim yapıldı.Alınan bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 46 umuma açık iş yeri kontrol edildi.Denetimlerde 7 iş yeri ile 4 kişiye kapalı alanda sigara içilmesi nedeniyle idari para cezası uygulandı. Ayrıca ruhsatsız 2 iş yerine idari, kumar oynatıldığı belirlenen 2 iş yeri hakkında ise adli işlem yapıldı. Kumar oynadıkları tespit edilen 6 kişiye de her birine 259 lira idari para cezası verildi.Öte yandan Kilimli ilçesinde yapılan denetimlerde de izinsiz canlı müzik yapan, bildirimsiz işçi çalıştıran ve kapalı alanda sigara içilmesine müsaade eden iş yeri hakkında idari işlem başlatıldığı öğrenildi.