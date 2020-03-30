Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Zonguldak'ta uyarılara aldırış etmeyen vatandaşlar sokaklara akın etti

Zonguldak'ta uyarılara aldırış etmeyen vatandaşlar sokaklara akın etti Vali banka şubesi önüne gelip vatandaşları uyardı Zonguldak'ta valilik ve emniyet ekiplerinin uyarılarına aldırış etmeyen vatandaşlar adeta sokaklara akın etti.

30.03.2020 16:37 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:42
Zonguldak 'ta uyarılara aldırış etmeyen vatandaşlar sokaklara akın etti
Vali banka şubesi önüne gelip vatandaşları uyardı
ZONGULDAK - Zonguldak'ta valilik ve emniyet ekiplerinin uyarılarına aldırış etmeyen vatandaşlar adeta sokaklara akın etti. Banka şubeleri önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşları Vali Erdoğan Bektaş bizzat gelerek uyardı.
Çin'de baş gösteren korona virüs salgınının ardından Türkiye'de de geniş çaplı tedbirler alınmaya devam ediyor. Öte yandan İl Hıfzısıhha Kurulu'nun kararları da il genelinde uygulanıyor. Sosyal mesafenin özellikle dikkat çekildiği caddede trafik ekipleri de Ulu Camii aralığını kapatarak trafiği kontrol altına aldı. Cadde üzerindeki parklar bariyerler ile kapatılarak vatandaşların park yapmamaları için tedbirler alındı. Caddede işi olan vatandaşların kontrollü şekilde alınarak kısa sürede caddeyi terk etmeleri sağlanacak. Cadde üzerindeki çoğu trafik lambasındaki kırmızı ışığın üzerine Evdekal uyarısı yazıldı.
Ancak evde kalınması yönündeki uyarılara rağmen vatandaşlar havanın da sıcak olmasıyla birlikte sahilde vakit geçirdi. Polis ekipleri sık sık vatandaşları uyardı. Gazipaşa Caddesi başta olmak üzere Terakki Mahallesi üzerindeki banka şubeleri önünde uzun kuyruklar oluştu. Marketlerde alışveriş yapan vatandaşlara da sık sık sosyal mesafe uyarısında bulunuldu.
Öte yandan Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş da bir kamu bankası önüne gelerek vatandaşları uyardı. Tüm dünyanın korona virüs salgınıyla uğraştığını ve uyarılar yapıldığını anlatan Vali Bektaş, evde kalınması uyarılarını yineledi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Zonguldak’ta uyarılara aldırış etmeyen vatandaşlar sokaklara akın etti

Kaynak: İHA

Etiketler: Erdoğan Bektaş, Zonguldak, Banka, Genel

Haberin Videosu :

Zonguldak'ta uyarılara aldırış etmeyen vatandaşlar sokaklara akın etti
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› genel ››Zonguldak'ta uyarılara aldırış etmeyen vatandaşlar sokaklara akın etti - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

18:39: Ağrı'da polisin 'Evde Kal' çağrılarına İl Emniyet Müdürü Özen'de katıldı - Haberler 18:37: Hafriyat kamyonun çarptığı otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı - Haberler 18:34: Kilis'te vatandaşlar 'evde kal' çağrısına uymuyor - Haberler 18:32: "Satışlar daralacaktır ama ayakta kalacağız" - Haberler 18:32: İl dışından gelenler kurallara uymadı, belde karantinaya alındı - Haberler 18:07: Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu 17:27: Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki 17:03: Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 513'e yükseldi - Haberler 16:29: Hollanda'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 864'e yükseldi - Haberler 15:51: Ankara'da dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti - Haberler 15:06: Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi - Haberler 14:54: Eleştirilerin odağındaki AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 3 aylık maaşını TBMM'ye bağışladı - Haberler