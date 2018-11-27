Zonguldak'ta Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri Başladı

Zonguldak
Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ve İŞKUR
Zonguldak İl Müdürlüğü tarafından uygulamalı girişimcilik eğitimlerinin başladığı bildirildi.
Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir
, yaptığı yazılı açıklamada, oda olarak İŞKUR'la yaptıkları protokolle bu yıl her ay bir girişimcilik eğitimi düzenlediklerini aktardı.
Gerçekleştirdikleri eğitimlerde 275 girişimci adayına sertifika verdiklerini ifade eden Demir, şunları kaydetti:
"Bu eğitimler ile kendi işini kurmak isteyen girişimcilerimize destek olmayı amaçlıyoruz. Girişimci adaylarına 4 gün süren uygulamalı girişimcilik eğitimi vererek onları sertifika sahibi yapıyoruz. Eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerler iş planları ile KOSGEB'e başvuru yapabilecekler. KOSGEB tarafından uygun görülen girişimcilere, 50 bin liraya kadar hibe, 100 bin liraya kadar da faizsiz kredi imkanı sağlanacak. 2019 yılı için de planlamamızı yaptık. Zonguldak TSO olarak, İŞKUR ve KOSGEB ile ortak mutabakat sonucu önümüzdeki yılda her ay bir uygulamalı girişimcilik eğitimi gerçekleştireceğiz. Bu destek programıyla bölgemizde kendi işini kurmak isteyen girişimcilerimize destek olmayı amaçlıyoruz."