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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araç sürücüsünün üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

10.10.2019 13:15Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araç sürücüsünün üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Alaplı ilçesinde kontrol noktası oluşturan polis asayiş ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Durdurulan aracın sürücüsü N.S.'nin üzerinde yapılan aramalarda şeffaf poşet içinde 10 gram esrar maddesi ele geçirildi. Üzerinde uyuşturucu madde yakalanan şahıs gözaltına alındı. Şahsın yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edileceği belirtildi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Alaplı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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