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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak suçundan 1 şahıs gözaltına alındı.

04.02.2020 21:22 | Son Güncelleme: 04.02.2020 21:27Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
'ın ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak suçundan 1 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Yeşilyurt köyünde yaşayan E.T. (37) isimli şüphelinin evine operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda zanlının evinde 40 gram toz esrar, 25 adet ekstasy hap, 14 gram satışa hazır vaziyette alimünyum folyo içerisinde 43 adet esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmaktan gözaltına alınan E.T. işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek. - ZONGULDAK

Zonguldak, Çaycuma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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