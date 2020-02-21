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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

ZONGULDAK'ta, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanıp, gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden E.A. tutuklandı.

21.02.2020 21:03 | Son Güncelleme: 21.02.2020 21:03Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

ZONGULDAK'ta, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanıp, gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden E.A. tutuklandı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından uyuşturucu temin edileceği bilgisi üzerine harekete geçti. , E.A., (24) T.B. (23) ve E.K.'yi (23) gözaltına aldı. Temin edecekleri uyuşturucuları üniversite çevresinde satacakları iddia edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren 3 şüpheli ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden E.A. tutuklandı, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.



Zonguldak, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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