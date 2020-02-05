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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

Zonguldak'ta narkotik şube ekipleri, düzenledikleri operasyonda uyuşturucu madde ele geçirdi.

05.02.2020 23:28 | Son Güncelleme: 05.02.2020 23:33Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

'ta narkotik şube ekipleri, düzenledikleri operasyonda uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabaha karşı operasyon düzenledi. Operasyonda A.K., K.D., Y.K. ve M.D. isimli şüpheliler yakalandı. Operasyonda küçük paketler halinde uyuşturucu uyarıcı madde ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.K. ve M.D. "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonları aralıksız sürüyor. - ZONGULDAK


Zonguldak, Narkotik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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