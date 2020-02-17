Haberler » Güncel » Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu - Haber

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutukluZONGULDAK'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

17.02.2020 20:22 | Son Güncelleme: 17.02.2020 20:23
'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu
ZONGULDAK'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.
İstanbul'dan uyuşturucu madde getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kozlu ilçesi girişinde şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 500 gram sentetik uyuşturucu maddesi bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan S.E.(41), A.K.(39), M.Ç.(39) emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.E. ve A.K. tutuklandı, M.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

Zonguldak, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:02  Cansu Tosun kimdir? Cansu Tosun kaç yaşında, nereli?
16:06  YKS 2020 başvurusu son tarih - Üniversite sınavı başvuru tarihi 2020
16:01  Survivor Ceyhun Uzun kimdir, kaç yaşında? Survivor Burak hayatı hakkında bilgiler!
15:17  Mustafa Kapı kimdir? Mustafa kapı kaç kaşında? Mustafa Kapı kariyer detayları ve performansı!
14:32  Ezgi Eyüboğlu kimdir? Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında, nereli?
17.02.2020 21:32:36