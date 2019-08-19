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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltıZONGULDAK - Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

19.08.2019 13:58
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
ZONGULDAK - Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İl Merkezinde ve Kilimli İlçesinde "uyuşturucu ticareti" yapıldığı ihbarı üzerine sabah saatlerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda O.K, H.Ö. ve B.K. gözaltına alındı.
Operasyonda 366 gram uyuşturucu-uyarıcı madde, 12 kök Hint kenevir bitkisi ve uyuşturucudan elde edilen yaklaşık bin TL para ele geçirildi.
Şüpheliler O.K, H.Ö. ve B.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Zonguldak, Yerel

Kaynak: İHA

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