Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu

Kaynak: AA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 386 uyuşturucu hap ve 8,8 gram bonzai ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "uyuşturucu madde ticareti" yaptıkları belirlenenlere yönelik çalışma başlatıldı.Yapılan çalışmanın ardından düzenlenen operasyonda, Burak Y. (26) ve Kemal B. (26) gözaltına alındı.Şüphelilerin üzerilerinde ve bulundukları otomobilde yapılan aramalarda 386 uyuşturucu hap ve 8,8 gram bonzai bulundu.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.