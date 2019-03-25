Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu

Kaynak: AA

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.Ekipler, uyuşturucu madde ticareti yapmak için kente gelen şahıslara yönelik, narkotik köpeği "Dark"ın da katılımıyla operasyon düzenledi.Operasyonda, T.K. ve U.K. gözaltına alınırken bulundukları araçta 1 kilogram uyuşturucu, ekstazi hap ve metamfetamin ele geçirildi.Şüphelilerin, uyuşturucuları narkotik köpeğinin bulamaması için sarımsaklarla bantladıkları öğrenildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli "uyuşturucu madde ticareti " suçundan tutuklandı.