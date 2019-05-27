Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak
'ın Çaycuma
ve Devrek
ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Çaycuma ve Devrek'te "uyuşturucu ticareti" yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Fiziki ve teknik takip sonucu narkotik köpeği Dark'ın da katılımıyla düzenlenen ve operasyonda Ş.G, G.P, S.G. gözaltına alındı.
Operasyonda, narkotik köpeğince 20 gram uyuşturucu ile 330 uyuşturucu hap bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanırken, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Çaycuma
, Zonguldak
, Güncel
Kaynak: AA