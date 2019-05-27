27.05.2019 10:03
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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak

Zonguldak'ın Çaycuma ve Devrek ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ve Devrek ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Çaycuma ve Devrek'te "uyuşturucu ticareti" yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Fiziki ve teknik takip sonucu narkotik köpeği Dark'ın da katılımıyla düzenlenen ve operasyonda Ş.G, G.P, S.G. gözaltına alındı.
Operasyonda, narkotik köpeğince 20 gram uyuşturucu ile 330 uyuşturucu hap bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanırken, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Çaycuma, Zonguldak, Güncel
Kaynak: AA