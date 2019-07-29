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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

29.07.2019 19:26 Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte "uyuşturucu ticareti" yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Fiziki ve teknik takip sonucu düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Operasyonda yaklaşık 250 gram sentetik uyuşturucu uyarıcı madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 5 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen şüpheli F.K. ise "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.

Zonguldak, Kilimli, Güncel

Kaynak: AA

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