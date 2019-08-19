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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

19.08.2019 13:34 Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu
Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte "uyuşturucu ticareti" yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Fiziki ve teknik takip sonucu kent merkezi ve Kilimli ilçesinde düzenlenen operasyonda O.K, H.Ö. ve B.K. gözaltına alındı.
Operasyonda 366 gram uyuşturucu, 12 kök Hint keneviri ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen yaklaşık bin lira ele geçirildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu Ticareti, Zonguldak, Güncel

Kaynak: AA

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