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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

ZONGULDAK'ta, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 3 kişi gözaltına alındı.

19.08.2019 13:56 Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu
ZONGULDAK'ta, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez ve Kilimli ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmada şüphelilerin kimliği ve adresleri tespit edildi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda O.K., H.Ö., B.K. gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda 360 gram uyuşturu, bir miktar kenevir bitkisi ve uyuşturucu satışından elde edilen para ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: DHA

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