Haberler» Güncel» Haber

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

19.08.2019 18:00 Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu
Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte "uyuşturucu ticareti" yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Fiziki ve teknik takip sonucu kent merkezi ve Kilimli ilçesinde düzenlenen operasyonda O.K, H.Ö. ve B.K. gözaltına alındı.

Operasyonda 366 gram uyuşturucu, 12 kök Hint keneviri ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen yaklaşık bin lira ele geçirildi.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ö. tutuklandı.
Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu Ticareti, Zonguldak, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:32   İnönü Mağarası'nda kazı çalışmaları
18:31   Trafik kazasında hayatını kaybeden Bakan Yardımcısı Dursun, Ahlat'ta incelemelerde bulunmuştu
18:31   Gediz'i kirleten 2 işletmeye 239 bin TL ceza
18:30   Keşan'da 2 kumar makinesi ele geçirildi
18:30   Elazığ'da uyuşturucu operasyonu
18:29   DHA YURT BÜLTENİ-13
18:28   Başkan Kahraman'dan 'Atatürk portresi' açıklaması