Haberler» Güncel» Haber

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına 2 şüpheli adliyeye götürüldü.

23.08.2019 12:12 Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu
Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına 2 şüpheli adliyeye götürüldü.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez ilçeye bağlı Kumtarla köyünde kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, M.A. ile eşi H.A'nın tarlalarında kenevir yetiştirdiklerini ve kuruttuklarını belirledi.
Düzenlenen operasyonda çift gözaltına alındı, aramalarda 350 kök Hint keneviri ve 370 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zonguldak, Kenevir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:36   Bisikletiyle "Adalet ve Demokrasi Yolculuğu'na" çıkan işçi Afyonkarahisar'da
12:36   Üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler
12:35   Ölümlü kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
12:35   Şehre inen ayılar ortalığı birbirine kattı
12:35   Tarlalarına kenevir eken çift, adliyeye sevk edildi
12:34   Bu akademi kadın ve çocukların gözdesi
12:34   Nijerya'da trafik kazası: 17 ölü