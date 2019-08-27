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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak'ta, uyuşturucu ticareti yaptığı önü sürülen Afganistan uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

27.08.2019 15:24 Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu
Zonguldak'ta, uyuşturucu ticareti yaptığı önü sürülen Afganistan uyruklu 3 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yabancı uyruklu kişilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce, fiziki takibe alınan Afganistan uyruklu A.E.(74) ile akrabaları M.E.(31) ve S.F. (30) düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramada 400 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu satıştan elde edildiği değerlendirilen 10 bin lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Afganistan, Zonguldak, Güncel

Kaynak: AA

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