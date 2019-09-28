Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak
'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte "uyuşturucu ticareti" yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda şüpheli U.K. yakalandı.
Operasyonda 30 gram bonzai ile 3 bin lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.