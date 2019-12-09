Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Zonguldak'ta uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) ile alınan ihbar üzerine operasyon düzenledi.
Zanlıların kapıyı açmaması üzerine koçbaşı kullanılan operasyonda A.H. ve Ç.K. gözaltına alındı.
Söz konusu adreste yapılan aramada 80 gram uyuşturucu, uyarıcı madde ile terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden Ç.K. tutuklandı. A.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.