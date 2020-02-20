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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.

20.02.2020 16:22 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:28Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
'ın ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Ayiçi Mahallesi'nde oturan M.Ç'nin (48) uyuşturucu kullandığı ve ticareti yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu düzenledikleri operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda, 268 gram kubar esrar, 143 gram kenevir tohumu ile ruhsatsız tabanca ele geçilirdi.
Şüpheli, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Zonguldak, Kilimli, Güncel

Kaynak: AA

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