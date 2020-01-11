Haberler » Güncel » Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı - Haber

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

11.01.2020 11:06 | Son Güncelleme: 11.01.2020 11:25Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
'ın ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri, Devrek ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.
Ekipler, yaptıkları incelemede ilçeye bağlı Yazıcıoğlu köyünde ikamet eden T.E'nin (40) uyuşturucu ticareti yaptığını belirlemesinin ardından operasyon düzenlendi.
Operasyonda, T.E. gözaltına alınırken, şüphelinin evinde yapılan aramalarda 24 ekstazi hap, 20 gram kubar esrar ve av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan T.E'nin, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Zonguldak, Devrek, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:43  Ümraniye'de yaşlılara evde bakım seferberliği - Haber
11:43  Ümraniye'de yaşlılara evde bakım seferberliği - Haber
11:43  Kilis milli eğitim bakanı ziya selçuk, kilis'te - Haber
11:42  İzmir'de 1771 kaçak cep telefonu ele geçirildi - Haber
11:41  Eylem hazırlığında yakalanan PKK'lılara ceza yağdı - Haber
11:06  Kilyos açıklarındaki çarpışmada kaybolan 3 balıkçıdan birinin cansız bedeni sudan çıkarıldı - Haber
08:53  Darbeci yarbay Murat Bolat, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kaçırma planını anlattı - Haber
21:41  Taksici, kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Haber
21:19  Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Haber
19:17  AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti - Haber
11.01.2020 11:50:09