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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda FETÖ kitapları ele geçirildi

Zonguldak'ta, 700 gram sentetik uyuşturucu ile Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitaplar ele geçirilen operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

04.01.2020 21:38 | Son Güncelleme: 04.01.2020 21:38 Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda FETÖ kitapları ele geçirildi
'ta, 700 gram sentetik uyuşturucu ile Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitaplar ele geçirilen operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi çevresinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.

Ekipler, üniversite çevresinde A.B, O.O, B.B. ve S.Ö'nün uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.
Zanlıların adreslerine düzenlenen operasyonda 700 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve 5 bin liranın yanı sıra FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitaplar bulundu.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Zonguldak, Güncel

Kaynak: AA

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