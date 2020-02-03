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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

03.02.2020 18:24 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:24Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı
'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce, narkotik köpeği ve drone da kullanılan operasyonda K.B, Ö.Ç, Y.K, B.K, A.B. ve Ç.K. yakalandı.
Aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu, uyarıcı madde ele geçirildi.
K.B. ve Ç.K, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ö.Ç. ve Y.K. tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak, Narkotik, Güncel

Kaynak: AA

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