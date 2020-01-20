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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

20.01.2020 16:52 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:52Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, S.K, Ü.F. ve G.A. gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 60 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.
Şüphelilerden G.A. emniyetteki ifadesinin ardından serbest kaldı.
Adliyeye sevk edilen S.K ve Ü.F. ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Güncel

Kaynak: AA

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