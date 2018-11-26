Zonguldak'ta, Uyuşturucuyla Mücadele

Zonguldak
'ta, İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) Projesi tanıtıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında denetimler gerçekleştirdi.
Ekipler, denetimler sırasında vatandaşlara, İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen UYUMA Projesi'ni tanıtarak uygulama hakkında bilgi verdi.
Vatandaşlardan telefonlarına uygulamayı indirerek çevrelerinde uyuşturucu kullanan veya ticaretini yapın şüphelileri gördüklerinde uygulamadaki butona basarak ihbarda bulunabileceklerini ve polis ekiplerini yönlendirebileceklerini anlatan ekipler, sisteme konum bilgisiyle birlikte düşen ihbarın, bölgeye en yakın ekibe iletileceğini belirttiler.
Uygulamayı cep telefonlarına indiren vatandaşlar, UYUMA butonuna basarak sistemin nasıl çalıştığını öğrendi.
UYUMA projesi
İçişleri Bakanlığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında geliştirilen proje sayesinde vatandaşlar, uyuşturucu satıcılarını tek tuşla polise bildirebilecek.
Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen uygulama, Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı
uzmanlarının imzasını taşıyor.
İçişleri Bakanlığınca yakın zamanda kullanıma sunulan uygulama, vatandaşlarca akıllı telefonlara yüklenebilecek.
Uygulamayı telefonuna indiren kullanıcı, kişisel bilgilerini sisteme kaydettikten sonra uygulamayı kullanmaya başlayacak. Sokakta gördüğü uyuşturucu ticaretini polise bildirmek isteyen vatandaş, uygulamadaki butona basarak ihbarda bulunacak. Sisteme konum bilgisiyle birlikte düşen ihbar, bölgeye en yakın ekibe iletilecek.
Uygulamada ihbarcının kimliğinin kesinlikle gizli tutulacağı bildirildi.
Zonguldak
26 Kasım 2018 Pazartesi 09:43