Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Zonguldak'ta vatandaşlar sokaklara akın etti

İçişleri Bakanlığı tarafından 48 saat boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Zonguldak ve ilçelerinde vatandaşlar market ve fırınlara hücum etti.

10.04.2020 23:16 | Son Güncelleme: 10.04.2020 23:26
Zonguldak'ta vatandaşlar sokaklara akın etti
İçişleri Bakanlığı tarafından 48 saat boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Zonguldak ve ilçelerinde vatandaşlar market ve fırınlara hücum etti.

Yeni tip korona virüsü (Covid-19) salgınının artması nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini duyurdu. Yasak süresinin başlamasına saatler kala vatandaşlar market, manav ve fırınlara akın etti. Vatandaşların 'sosyal mesafe' kuralına uymaması ve yoğunluk oluşturması üzerine polis ekipleri sevk edildi. Her geçen dakika adeta kent merkezine akın eden vatandaşlar gece saatlerinde açık olan bir fırının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Polis ekiplerinin sıklıkla sosyal mesafe uyarısında bulunduğu vatandaşlar ekmek alabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Ekmeğini alan vatandaşlar yolunu tutarken zaman zaman gergin anlar da yaşandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Zonguldak, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Fırın kuyruğundaki vatandaşlar tekme tokat birbirlerine girdi Haberler
Fırın kuyruğundaki vatandaşlar tekme tokat birbirlerine girdi
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere hangi cezalar uygulanacak? Bakan Soylu yanıt verdi Haberler
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere hangi cezalar uygulanacak? Bakan Soylu yanıt verdi
Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağının detaylarını tek tek anlattı Haberler
Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağının detaylarını tek tek anlattı
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu Haberler
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Bakan Koca’nın 3 gün arayla paylaştığı iki harita arasındaki fark dikkat çekti Haberler
Bakan Koca'nın 3 gün arayla paylaştığı iki harita arasındaki fark dikkat çekti
Haberler ›› Güncel ››Zonguldak'ta vatandaşlar sokaklara akın etti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:29: Büyükşehirlerde sokağa çıkma yasağı öncesi yoğunluk yaşandı - Haber 00:28: Denizli'de vatandaşlar market, fırın ve akaryakıt istasyonlarına akın etti - Haber 00:28: Komşularından polis memuruna meşaleli sürpriz - Haber 00:28: Vali Köşger, "Vatandaşlarımız tedirgin olmasın" - Haber 00:26: Kahramanmaraş'ta market ve fırınlarda sokağa çıma yasağı yoğunluğu - Haber 23:58: Fahrettin Altun'dan vatandaşlara uyarı: Paniğe kapılmayın - Haber 23:45: Fırın kuyruğundaki vatandaşlar, sıra kavgası yüzünden tekme tokat birbirlerine girdi - Haber 23:30: Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 1 yıla kadar hapis cezası ve 3 bin liranın üzerinde para cezası uygulanacak - Haber