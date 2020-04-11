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Zonguldak'ta vatandaşlar sokaklara akın etti

Zonguldak'ta vatandaşlar sokaklara akın etti İçişleri Bakanlığı tarafından 48 saat boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Zonguldak ve ilçelerinde vatandaşlar market ve fırınlara hücum etti.

11.04.2020 00:48 | Son Güncelleme: 11.04.2020 00:51
Zonguldak 'ta vatandaşlar sokaklara akın etti
ZONGULDAK - İçişleri Bakanlığı tarafından 48 saat boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Zonguldak ve ilçelerinde vatandaşlar market ve fırınlara hücum etti.
Yeni tip korona virüsü (Covid-19) salgınının artması nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini duyurdu. Yasak süresinin başlamasına saatler kala vatandaşlar market, manav ve fırınlara akın etti. Vatandaşların 'Sosyal mesafe' kuralına uymaması ve yoğunluk oluşturması üzerine polis ekipleri sevk edildi.
Her geçen dakika adeta kent merkezine akın eden vatandaşlar gece saatlerinde açık olan bir fırının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Polis ekiplerinin sıklıkla sosyal mesafe uyarısında bulunduğu vatandaşlar ekmek alabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.
Ekmeğini alan vatandaşlar yolunu tutarken zaman zaman gergin anlar da yaşandı. Zonguldak’ta vatandaşlar sokaklara akın etti

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Zonguldak, Genel
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