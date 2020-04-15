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Zonguldak'ta Velibeyler köyündeki karantina sona erdi

Zonguldak'ta Velibeyler köyündeki karantina sona erdiZONGULDAK'ın Devrek ilçesine bağlı Velibeyler köyünün Merkez Mahallesi'nde, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan 14 günlük karantina, sona erdi.

15.04.2020 13:31 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:37
Zonguldak 'ta Velibeyler köyündeki karantina sona erdi
ZONGULDAK'ın Devrek ilçesine bağlı Velibeyler köyünün Merkez Mahallesi'nde, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan 14 günlük karantina, sona erdi.
Devrek Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüs vakası görülmesi üzerine 31 Mart'ta ilçeye bağlı Velibeyler Köyü Merkez Mahallesi'nin karantinaya alınmasına karar verdi. Karantina kararının ardından jandarma ekipleri, 1 Nisan itibariyle mahallenin giriş ve çıkışlarında önlem aldı. Mahallede yaşayan 78 kişinin acil ve temel ihtiyaçları jandarma, muhtarlık ve Devrek Kaymakamlığınca karşılandı. 14 günlük karantina dün akşam sona erdi. Jandarma ekipleri, kontrol noktasından ayrıldı.
YENİ VAKA YAŞANMADI
Velibeyler Köyü Muhtarı Celil Kiren, karantina süresince mahallede yeni bir vaka yaşanmadığını söyledi. Yetkililere teşekkür eden Kiren,"Karantina sürecimiz başarılı bir şekilde 14 Nisan akşamı sona ermiştir. Köyümüze bu süreçte desteklerinden dolayı Devrek Kaymakamı Umit Altay'a, bütün emeği geçmiş destek gruplarımıza ve jandarma ekibimize teşekkürlerimizi borç bilirim. Köy halkımıza da bu süreçte ki duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ederim. Hepimize geçmiş olsun dileklerimi iletir, ülkece bu zor günleri atlatmayı temenni ediyorum." dedi. Zonguldak’ta Velibeyler köyündeki karantina sona erdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Zonguldak, Karantina, Devrek, Güncel
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